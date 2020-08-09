У Мінську почалися сутички, є затримані і поранені

Фото: затримання в Білорусі (twitter.com/belamova)

В центрі Мінська зіткнення, люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків

В Мінську в ході протестів почалися сутички між правоохоронцями та протестувальниками. Міліція затримує протестуючих біля мінської стели, застосовує сльозогінний газ, є поранені.

Про це повідомляє Onliner.

Як повідомляється, люди пішли в наступ на ОМОН, у відповідь полетіло кілька світлошумових гранат. За спиною серед натовпу, який стоїть серед проїжджої частини, з'явилися автозаки. Люди стали розходитися в сторони, деякі все ще на дорозі.

Близько 400 осіб омону біжить до Стелі, повідомляє NEXTA Live.

Повідомляється, що чутні вибухи, удари, звуки сирен. В центрі Мінська зіткнення, люди натовпом намагаються відбиватися від силовиків.

Читатели присылают фото сделанные около гостиницы «Планета» с разницей в 10 минут. Говорят, газ. pic.twitter.com/6WHJhZjLaA — Onliner (@OnlinerBY) August 9, 2020

Повідомляється, що три швидких пройшли до місця розгону протестуючих біля мінської стели. Кажуть, багато постраждалих.

Нагадаємо, в Білорусі в день виборів президента проходять масові протести, правоохоронці затримують учасників протесту, деякі медіа блокують на території країни.

РБК-Україна писало, що в Білорусі 9 серпня відбулося голосування на президентських виборах.