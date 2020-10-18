У Мінську знову відключили інтернет на вимогу влади

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У неділю, 18 жовтня, в столиці Білорусі Мінську мобільні оператори відключили інтернет на вимогу влади. У місті сьогодні проходять акції протесту, які тривають вже 71 день.

Про це повідомляє видання Tut.by з посиланням на повідомлення мобільних операторів.

Труднощі почалися близько 13:50. Зв'язок LTE не працює, через 3G завантаження даних також не відбувається. Через це інтернет-сторінки можуть відкриватися з запізненням або не відкриватися зовсім.

В офіційному Twitter-акаунті оператора МТС сказано:

"Шановні абоненти! Сьогодні в Мінську в рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо забезпечення нац. безпеки, був обмежений доступ до мережі інтернет, що призвело до зниження якості роботи сервісів у абонентів. Шкодуємо про ситуації".

Прес-служба оператора А1 повідомила:

"Шановні абоненти! Згідно з розпорядженням уповноважених державних органів 18 жовтня на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету. Виконання цієї вимоги веде до істотного погіршення якості сервісу передачі даних або тимчасової недоступності послуги. Про відновлення коректного доступу буде повідомлено, як тільки це стане можливим. Сподіваємося на швидке відновлення обслуговування".

Повідомлення білоруського оператора life:):

"На жаль, 18 жовтня у наших абонентів у Мінську був обмежений доступ до мобільного інтернету. Причиною тому стали заходи, прийняті уповноваженими державними органами. Ми шкодуємо про те, що сталося. Про відновлення коректного доступу до сервісу повідомимо додатково".

Зазначимо, з початку масових протестів у Білорусі (9 серпня) оператори регулярно обмежують швидкість інтернету на вимогу влади.

Також РБК-Україна писало, що до Мінська стягують військову техніку для розгону протестувальників. У місті сьогодні заплановані акції протесту, які тривають вже 71 день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в містах Білорусі вчора зафіксували 13 акцій протесту. Силовики затримали на демонстраціях 58 осіб.