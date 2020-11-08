ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Мінську почалися затримання протестувальників

Мінськ, Неділя 08 листопада 2020 12:18
У Мінську почалися затримання протестувальників
Фото: затримання в Мінську (tut.by)
Автор: Лера Полищук

У центрі Мінська почалися затримання учасників акції "Маршу народовладдя". Силовики почали ловити людей на проспекті Переможців.

Про це повідомляє TUT.by.

Також затримання проводять в районі вулиці Мельникайте, на Немизі і біля Ратуші.

"Невідомі у балаклаві, бронежилетах, з палицями і без розпізнавальних знаків затримали кількох осіб, включаючи велосипедиста і відвели їх в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали щонайменше 20 осіб.

Нагадаємо, сьогодні в 11:00 у Мінську розпочався "Марш народовладдя". Жителі Мінська збираються біля Ратуші на площі Свободи і Немизі.

З 10:00 в Мінську вже відключений мобільний інтернет на вимогу державних органів. А також закрито метро.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада у Мінську пройшов Марш медиків. Під час акції правоохоронці затримали 33 людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події МинскпротестЗадержание

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся