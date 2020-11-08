У Мінську почалися затримання протестувальників

Фото: затримання в Мінську (tut.by)

У центрі Мінська почалися затримання учасників акції "Маршу народовладдя". Силовики почали ловити людей на проспекті Переможців.

Про це повідомляє TUT.by.

Також затримання проводять в районі вулиці Мельникайте, на Немизі і біля Ратуші.

"Невідомі у балаклаві, бронежилетах, з палицями і без розпізнавальних знаків затримали кількох осіб, включаючи велосипедиста і відвели їх в мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали щонайменше 20 осіб.

Нагадаємо, сьогодні в 11:00 у Мінську розпочався "Марш народовладдя". Жителі Мінська збираються біля Ратуші на площі Свободи і Немизі.

З 10:00 в Мінську вже відключений мобільний інтернет на вимогу державних органів. А також закрито метро.

Раніше повідомлялося, що 7 листопада у Мінську пройшов Марш медиків. Під час акції правоохоронці затримали 33 людини.