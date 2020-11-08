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В Минске начались задержания протестующих

Минск, Воскресенье 08 ноября 2020 12:18
В Минске начались задержания протестующих
Фото: задержание в Минске (tut.by)
Автор: Лера Полищук

В центре Минска начались задержания участников акции "Марша народовластия". Силовики начали ловить людей на проспекте Победителей.

Об этом сообщает TUT.by.

Также задержания проводят в районе улицы Мельникайте, на Немиге и возле Ратуши.

"Неизвестные в балаклавах, бронежилетах, с дубинками и без опознавательных знаков задержали нескольких человек, включая велосипедиста и отвели их в микроавтобус", - говорится в сообщении.

По данным правозащитного центра "Весна", задержали по меньшей мере 20 человек.

Напомним, сегодня в 11:00 в Минске начался "Марш народовластия". Жители Минска собираются у Ратуши на площади Свободы и Немиге.

С 10:00 в Минске уже отключен мобильный интернет по требованию государственных органов. А также закрыто метро.

Ранее сообщалось, что 7 ноября в Минске прошел Марш медиков. Во время акции правоохранители задержали 33 человека.

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