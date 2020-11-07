ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Протест медиків у Мінську: затримано понад 30 осіб

Мінськ, Субота 07 листопада 2020 16:37
Протест медиків у Мінську: затримано понад 30 осіб
Фото: протести в Мінську (news.tut.by)
Автор: Юлія Струк

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 листопада, пройшла акція протесту "Марш медиків". У ході неї затримали 33 осіб.

Про це повідомляє TUT.BY.

Так, до місця проведення акції приїхали співробітники правоохоронних органів і почали затримувати протестувальників.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали 33 активістів, і список поповнюється.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до лікарів. Вона заявила, що президент країни Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики затримують медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська. Раніше було відомо про 20 затриманих активістів.

Як писало РБК-Україна, Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не має потреби ні в чиєму визнанні.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі МинскБілорусьпротестЗадержание

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся