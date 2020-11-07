Протест медиків у Мінську: затримано понад 30 осіб

Фото: протести в Мінську (news.tut.by)

У столиці Білорусі Мінську в суботу, 7 листопада, пройшла акція протесту "Марш медиків". У ході неї затримали 33 осіб.

Про це повідомляє TUT.BY.

Так, до місця проведення акції приїхали співробітники правоохоронних органів і почали затримувати протестувальників.

За даними правозахисного центру "Весна", затримали 33 активістів, і список поповнюється.

Раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська звернулася до лікарів. Вона заявила, що президент країни Олександр Лукашенко запустив "машину репресій" навіть щодо тих, хто рятує життя людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що силовики затримують медиків біля 1-ї клінічної лікарні Мінська. Раніше було відомо про 20 затриманих активістів.

Як писало РБК-Україна, Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів. Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не має потреби ні в чиєму визнанні.