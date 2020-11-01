У Мінську почалися затримання протестувальників

Фото: протест у Мінську (charter97.org)

У центрі Мінська почалися затримання протестувальників. Кількість учасників ходи в неділю, 1 листопада, у центрі міста перевищила 10 тисяч осіб.

Про це повідомляється в Telegram-каналі "Наша нива".

За даними каналу, на проспекті Незалежності дві колони демонстрантів, що рухалися по тротуарах, об'єдналися в одну велику колону і рушили далі по проїжджій частині.

Силовики зробили кілька попереджувальних пострілів у повітря, коли громадяни наблизилися до співробітників ОМОНу на проспекті Незалежності. Прямого зіткнення не було. Протестувальники обійшли співробітників ОМОНу і продовжили рух.

Як повідомляло РБК-Україна, в центрі Мінська 1 листопада з'явилися броньовані всюдиходи з кулеметами, а також водомети. Техніку стягують перед запланованою акцією білорусів проти Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, на цьому тижні Олександр Лукашенко виступив з новими погрозами щодо протестувальників. Він заявив, що не планує "брати полонених". За його словами, ті, хто блокують залізницю або розвішує біло-червоно-білий прапор, намагаються зруйнувати і дестабілізувати інфраструктуру.

Під час масштабних протестів у Білорусі 25 жовтня силовики затримали кілька сотень мітингувальників.