У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Попередня зустріч підгруп пройшла 27 лютого
В Минске (Беларусь) началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.
Предыдущая встреча подгрупп прошла 27 февраля.
Отметим, что и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис призвал Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Макрис отметил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт".
Также председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак отметил, что поддерживает работу всех форматов, которые могут способствовать политическому урегулированию ситуации на Донбассе.