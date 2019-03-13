У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Попередня зустріч підгруп пройшла 27 лютого

В Минске (Беларусь) началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в Twitter.

Предыдущая встреча подгрупп прошла 27 февраля.

Напомним, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины, что было согласовано подгруппой по безопасности Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на востоке Украины. Представитель Украины в ТКГ Евгений Марчук отметил, что украинская сторона сомневается относительно прекращения огня со стороны боевиков, поскольку на видеоконференцию, где утверждалась дата перемирья не явился представитель России.

Отметим, что и.о. заместителя главы миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис призвал Российскую Федерацию прекратить насилие на востоке Украины. Макрис отметил, что "РФ уже в течение пяти лет дестабилизирует ситуацию в Украине, искусственно обостряя конфликт".

Также председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак отметил, что поддерживает работу всех форматов, которые могут способствовать политическому урегулированию ситуации на Донбассе.