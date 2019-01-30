У Мінську розпочалася зустріч підгруп ТКГ

Відповідну інформацію повідомили у МЗС Білорусі

В Минске (Беларусь) в среду началась встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter Министерства иностранных дел Беларуси.

Отметим, что предыдущая встреча подгруппы прошла 17 января.

"В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - отметили в министерстве.

Добавим, на 30 января в Минске также запланировано заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее первый вице-спикер украинского парламента, участник переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявила, что российская сторона получила установку от Кремля - блокировать все ТКГ до выборов в Украине. Она подчеркивала, что россияне не скрывают, что надеются на смену власти и реванш в Украине.

Как писало РБК-Украина, украинская сторона Трехсторонней контактной группы по ситуации на Донбассе требует установить пункт мониторинга ОБСЕ в Керчи.

Добавим, представитель России в контактной группе Борис Грызлов отказался от инициативы Украины о совместном заседании ТКГ и гуманитарной подгруппы по заложникам.