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Навколо Мінська підіймають військові частини

Мінськ, Вівторок 11 серпня 2020 00:34
Навколо Мінська підіймають військові частини
Фото: протести у Мінську (nn.by)
Автор: Дмитро Левицький

У центр столиці Білорусі рухається колона техніки

Військові частини довкола Мінська підіймають через протести у білоруській столиці. У центр міста рухається колона важкої військової техніки.

Про це повідомляють telegram-канал Nexta та білоруське видання "Наша Ніва".

Два броньовики їдуть у напрямку Пушкінської площі, але автомобілі блокують їх рух.

Зазначимо, за інформацією білоруських ЗМІ, чисельність білоруського ОМОНу складає приблизно 1,5 тисячі осіб. Протестувальники думали, що зможуть переконати силовиків перейти на їх бік, але тепер втрутилася армія.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі поновилися акції протесту через перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на виборах. Протестувальники вважають перемогу Лукашенка не чесною та вимагають оголошення справжніх результатів голосування.

Акції протесту охопили Мінськ та великі міста країни; РБК-Україна зібрало інформацію про те, що зараз відбувається в містах Білорусі.

Крім того, силовики заявили про загибель протестувальника у Мінську; міліція стверджує, що в руках демонстранта вибухнув невідомий пристрій.

На Пушкінській площі у Мінську силовики для розгону протестувальників застосовують сльозогінний газ та світлошумові гранати.

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