Вокруг Минска поднимают военные части

Фото: протесты в Минске (nn.by)

В центр столицы Беларуси движется колонна техники

Военные части вокруг Минска поднимают из-за протестов в белорусской столице. В центр города движется колонна тяжелой военной техники.

Об этом сообщают telegram-канал Nexta и белорусское издание "Наша Нива".

Два броневика едут в направлении Пушкинской площади, но автомобили блокируют их движение.

Отметим, по информации белорусских СМИ, численность белорусского ОМОНа составляет примерно 1,5 тысячи человек. Протестующие думали, что смогут убедить силовиков перейти на их сторону, но теперь вмешалась армия.

Напомним, сегодня в Беларуси возобновились акции протеста из-за победы действующего президента Александра Лукашенко на выборах. Протестующие считают победу Лукашенко нечестной и требуют объявления настоящих результатов голосования.

Акции протеста охватили Минск и крупные города страны; РБК-Украина собрало информацию о том, что сейчас происходит в городах Беларуси.

Кроме того, силовики заявили о гибели протестующего в Минске; милиция утверждает, что в руках демонстранта взорвалось неизвестное устройство.

На Пушкинской площади в Минске силовики для разгона протестующих применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.