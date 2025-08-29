Минразвития опровергло российский фейк о "взломе" DREAM

Министерство развития опровергло информацию российской пропаганды о якобы взломе цифровой платформы DREAM. В ведомстве отметили, что никакой утечки данных не было.

Минразвития опровергло фейковые заявления о взломе системы DREAM российскими хакерами.

"Никакого несанкционированного доступа или утечки данных не произошло. Информация, которую российские хакеры пытаются выдать за украденную, является полностью публичной и доступной для каждого пользователя на официальном сайте системы", - пояснили в ведомстве.

Как отметили в министерстве, DREAM является цифровой основой реформы управления публичными инвестициями, что обеспечивает прозрачность и подотчетность на каждом этапе ее реализации.

Таким образом, информация, которую подают как "слитую", является открытыми данными, которые доступны всем желающим через открытый API системы DREAM, описание которого размещено даже на официальном портале платформы.

"Открытость - это один из принципов, на которых построена работа DREAM. Открытые данные активно используются общественными организациями, журналистами, аналитиками и частными сервисами для усиления прозрачности и эффективности управления публичными инвестициями", - добавили в министерстве.

В Минразвития отметили, что случаи, когда агрессор выдает открытые данные за результаты "взлома", не являются новыми. Подобную тактику российские хакеры уже неоднократно использовали в отношении других украинских государственных систем, в частности ProZorro и ProZorro.Продажи.

"Это очередная попытка дискредитировать цифровые достижения Украины, подорвать доверие к государственным институтам и распространить дезинформацию", - добавили в министерстве.