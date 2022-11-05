Жители первой прифронтовой области начали получать бесплатные дрова
Николаевская область стала первой, где начали реализовывать правительственную программу обеспечения населения прифронтовых территорий Украины топливной древесиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
По данным пресс-службы, на этой неделе топливую древесину бесплатно доставили жителям населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской громад. Постепенно дрова получат и все другие громады, граничащие с районами проведения боевых действий.
Напомним, в Украине начинается доставка бесплатной топливной древесины в опасные районы восьми прифронтовых областей. Помощь в первую очередь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.
В целом доставка планируется жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей.