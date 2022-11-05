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Жители первой прифронтовой области начали получать бесплатные дрова

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Украина, Суббота 05 ноября 2022 13:16
Жители первой прифронтовой области начали получать бесплатные дрова Фото: дрова доставили бесплатно жителям Николаевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Николаевская область стала первой, где начали реализовывать правительственную программу обеспечения населения прифронтовых территорий Украины топливной древесиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

По данным пресс-службы, на этой неделе топливую древесину бесплатно доставили жителям населенных пунктов Шевченковской и Галицыновской громад. Постепенно дрова получат и все другие громады, граничащие с районами проведения боевых действий.

Напомним, в Украине начинается доставка бесплатной топливной древесины в опасные районы восьми прифронтовых областей. Помощь в первую очередь будет предоставляться уязвимым категориям граждан: пожилым людям, многодетным семьям и людям с инвалидностью.

В целом доставка планируется жителям Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областей.

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