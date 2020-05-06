Мінреінтеграції виявило забруднення водосховищ в ОРДЛО: в небезпеці 300 тис. жителів

Фото: Волинцівське водосховище (wikimapia.org)

Забруднення водосховищ створює загрозу для здоров'я 300 тисяч мирних жителів

В результаті злочинної недбалості російсько-окупаційної влади на території окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) сталося порушення роботи двох водосховищ з подальшим забрудненням. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, в окупованих районах Донецької області в результаті неконтрольованого скидання неочищених стоків шахти "Булавинська" сталося забруднення Волинцівського водосховища. Воду з цього водосховища використовують понад 300 тисяч жителів Єнакієвого, Дебальцевого, Шахтарська, Чистякового та інших населених пунктів.

Зазначається, що рівень допустимої концентрації забруднювальних речовин перевищено у декілька разів. Окупаційна влада знає про наявність проблеми, але не вживає жодних адекватних заходів для її усунення.

"Норми щодо гранично допустимої концентрації у воді нафтопродуктів перевищено у 6 разів, нітратів - у 5,7 раза, сульфатів - у 3,5 раза, цинку - маже у 4 рази тощо", - розповіли в міністерстві.

Наразі забір води з Волинцівського водосховища припинено, а вода для споживання подається з каналу "Сіверський Донець-Донбас", але він потребує планового ремонту та регулярного очищення, тому ситуація може вийти з-під контролю, що змусить окупантів почати подавати людям забруднену воду.

Крім того, у Луганській області виникла загроза зникнення річки Біла та Ісаківського водосховища. Баланс роботи водосховища було порушено після припинення роботи водовідливного комплексу шахти "Слов’яносербська". У 2019 році забір води перевищив надходження шахтних вод на 5 млн кубічних метрів. Клас води у водосховищі також було понижено з "помірно забрудненої" до "забрудненої".

"Мінреінтеграції вважає це підтвердженням загарбницьких дій держави-окупанта, яка безжально експлуатує окуповану територію, створюючи загрози для людей, екології та знищуючи можливість розвитку агломерації Алчевськ-Перевальськ та прилеглих районів у стратегічній перспективі. Ми звертаємось до міжнародних організацій у рамках встановленого мандату з проханням перевірити зазначені факти та вжити заходів реагування", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російсько-окупаційна влада у квітні закрила 3 вугільні шахти. До кінця цього року окупанти планують припинити роботу ще 5 вугільних шахт. Закриття шахт пов'язано з нібито "реорганізацією" вугільної галузі.