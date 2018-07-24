Об’єми будівництва в Україні зросли майже на 3% за півроку

За словами Парцхаладзе, об’єми будівництва за вказаний період зросли майже на 3%

Об’єми будівництва в Україні в І півріччі 2018 року зросли майже на 3%. За вказаний період було виконано будівельних робіт на 48 млрд гривень, повідомив заступник глави Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Facebook.

Так, за його словами, об’єми будівництва зросли майже на 3%, в той час як індекс будівельної продукції по відношенню до аналогічного періоду 2017 року склав 102,8%.

Парцхаладзе також зазначив, що за I півріччя 2018 було виконано будівельних робіт на 48 млрд гривень.

Заступник глави Мінрегіону також повідомив, що індекс будівництва інженерних споруд склав 107,5%, а будівель - 98,8%. З них: житлових - 97,7%, а нежитлових - 100%.

"Лідерами за темпами росту є: Івано-Франківська (141,5%), Одеська (133,8%), Чернівецька (122,4%) області", - написав Парцхаладзе.

Як раніше повідомлялося, уряд схвалив законопроект, який передбачає надання повноважень Міністерству регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ щодо замовлення послуг із національної стандартизації у сфері будівництва та будівельних матеріалів.

Також РБК-Україна писало, що у Мінрегіоні планують у 2019 році увійти у топ-20 Doing Business за будівельним показником.