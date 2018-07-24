Объемы строительства в Украине выросли почти на 3% за полгода

По словам Парцхаладзе, объемы строительства за указанный период выросли почти на 3%

Объемы строительства в Украине в І полугодии 2018 года выросли почти на 3%. За указанный период было выполнено строительных работ на 48 млрд гривен, сообщил заместитель главы Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, объемы строительства выросли почти на 3%, в то время как индекс строительной продукции по отношению к аналогичному периоду 2017 года составил 102,8%.

Парцхаладзе также отметил, что за I полугодие 2018 было выполнено строительных работ на 48 млрд гривен.

Заместитель главы Минрегиона также сообщил, что индекс строительства инженерных сооружений составил 107,5%, а зданий - 98,8%. Из них: жилых - 97,7%, а нежилых - 100%.

"Лидерами по темпам роста являются: Ивано-Франковская (141,5%), Одесская (133,8%), Черновицкая (122,4%) области", - написал Парцхаладзе.

Как ранее сообщалось, правительство одобрило законопроект, который предусматривает предоставление полномочий Министерству регионального развития, строительства и ЖКХ относительно заказа услуг по национальной стандартизации в сфере строительства и строительных материалов.

РБК-Украина писало, что в Минрегионе планируют в 2019 году войти в топ-20 Doing Business по строительному показателю.