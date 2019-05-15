Мінрегіон розробив новий законопроект про реконструкцію старого житла

Пропонується вирішити проблемні питання
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розробило новий законопроект "Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду". Про це повідомляє прес-служба відомства.
Як зазначили в прес-службі, з 2006 року в Україні діє закон щодо реконструкції застарілого житла. Проте з того часу реконструкція цих будинків на практиці так і не змогла відбутися.
Заступник міністра Лев Парцхаладзе вважає, що реконструкція не відбувається через "недосконалість законодавства".
"Наприклад, через наявність вимоги щодо обов’язкової згоди 100% мешканців будинку на проведення майбутньої реновації. Також проблемним залишається механізм видачі компенсації, визначення джерел фінансування та багатьох інших аспектів", - заявив він.
За інформацією прес-служби, новий законопроект:
Новий законопроект найближчим часом буде направлений на розгляд та погодження зацікавленими центральними органами виконавчої влади, після чого буде переданий до Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, у квітні у Львові завершили демонтаж багатоповерхового будинку, збудованого без документів.
Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,9%. За даними Держстату, у січні-березні зростання становило 24,3%.