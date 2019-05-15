Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции ветхого жилья

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект "О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в пресс-службе, с 2006 года в Украине действует закон о реконструкции устаревшего жилья. Однако с того времени реконструкция этих домов на практике так и не началась.

Заместитель министра Лев Парцхаладзе считает, что реконструкция не происходит из-за "несовершенства законодательства".

"Например, из-за наличия требования об обязательном согласии 100% жильцов дома на проведение предстоящей реновации. Также проблемным остается механизм выдачи компенсации, определение источников финансирования и многих других аспектов", - заявил он.

По информации пресс-службы, новый законопроект:

учитывает возможность реконструкции устаревшего жилья различной этажности, а не только 5-этажек;

определяет заказчиками проектов реконструкции исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов;

расширяет перечень возможных источников финансирования проектов;

определяет алгоритм принятия решения о реконструкции или сносе;

совершенствует процедуру выдачи компенсации владельцам устаревшего жилья;

предусматривает различные возможные варианты отселения жителей во время реконструкции, максимальное расстояние, на которое будет происходить отселение, и другие вопросы

Новый законопроект в ближайшее время будет направлен на рассмотрение и согласование заинтересованными центральными органами исполнительной власти, после чего будет передан в Кабинет министров Украины.

Напомним, в апреле во Львове завершили демонтаж многоэтажного дома, построенного без документов.

Как сообщало РБК-Украина, объемы строительства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 28,9%. По данным Госстата, в январе-марте рост составил 24,3%.