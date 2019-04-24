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Обсяги будівництва в Україні зросли на чверть

Новини » Економіка    24.04.2019 - 13:33
Обсяги будівництва в Україні зросли на чверть
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Обсяги будівельної продукції за січень-березень становили 26,5 млрд грн

Обсяги будівництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,9%. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на дані Державної служби статистики України.

За даними статистичного відомства, у січні-березні зростання становило 24,3%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України у січні-березні 2019 року становив 26,5 млрд грн.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоcнащення становили 79,6% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, капітальний і поточний ремонти - 11,5% та 8,9% відповідно.

Обсяги будівництва в Україні зросли на чверть

www.ukrstat.gov.ua

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. За даними Держстату, за січень-березень промвиробництво скоротилося на 0,9%.

За даними Держстату, індикатор ділової впевненості в промисловості у I кварталі 2019 року підвищився порівняно з IV кварталом 2018 року на 0,7 в.п. і становить мінус 3,7%. Індикатор ділового клімату в промисловості не змінився порівняно з IV кварталом 2018 року і становить плюс 0,9%.

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