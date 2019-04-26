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В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку

Новини » Економіка    26.04.2019 - 14:53
В Україні вперше знесли незаконну багатоповерхівку
Фото: самобуд на вул. Личаківській, 259 у Львові

Семиповерховий самобуд зносили близько місяця

У Львові завершили демонтаж багатоповерхового будинку, збудованого без документів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міської ради.

За даними прес-служби, за допомогою великогабаритної 26-тонної техніки вдалося знести увесь будинок і зараз залишилося лише прибрати будівельне сміття.

Роботи з демонтажу тривали близько місяця: спершу зносили дах, потім проводилася руйнація ненесучих будівельних конструкцій, далі будинок зносили секціями. Фінансування знесення здійснювалося за рахунок коштів виконавчого провадження, роботу виконувала підрядна організація.

За даними прес-служби Львівської міськради, демонтаж став першим в Україні. Прецедентів, щоб зносили багатоквартирний будинок такого розміру, збудований без документів, в країні ще не було.

Як повідомляло РБК-Україна, обсяги будівництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 28,9%. За даними Держстату, у січні-березні зростання становило 24,3%.

Нагадаємо, у I кварталі 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на квартири на первинному ринку зросли на 5,4%, на вторинному - на 10,3%.

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