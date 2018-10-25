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У Мінрегіоні підготували нові умови знесення п'ятиповерхівок

Новини » Економіка    25.10.2018 - 13:46
Фото: хрущовка (twitter.com/Build)
Фото: хрущовка (twitter.com/Build)

Замість згоди 100% мешканців будинку буде потрібно підтвердження лише 75%

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України завершує роботу над розробкою законопроекту, який має дозволити розпочати комплексну реконструкцію кварталів застарілого житлового фонду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

У проекті закону запропонована згода на проведення реконструкції не менше 75% мешканців будинку. Зараз у діючому законі прописана обов’язкова згода 100% жителів будинків.

Які будинки підлягатимуть знесенню або заміні та реконструкція яких неможлива без відселення, визначатиметься на підставі проектної документації на реконструкцію, що пройшла відповідну процедуру обговорення та затвердження.

Передбачається, що мешканці таких будинків мають відселятися, як основний варіант, у стартові будинки у межах кварталу (мікрорайону), що реконструюється. Крім цього, розглядається можливість тимчасового переселення у маневровий фонд та в інші рівноцінні житлові приміщення в багатоквартирних будинках, у тому числі, вторинного ринку (за згодою).

Законопроект ще повинен схвалити Кабінет міністрів, а потім - Верховна рада.

Нагадаємо, що обсяги будівництва в Україні у вересні 2018 року порівняно з вереснем минулого року скоротилися на 1,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, у нових державних будівельних нормах (ДБН), які вступили в дію з 1 вересня 2018 року, введені граничні показники щільності населення мікрорайону 150-450 осіб/га.

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