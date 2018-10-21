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Міноборони заявляє про двох поранених військових на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 13:48
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Постраждалим військовим надають допомогу в мобільних госпіталях

За минулу добу, 20 жовтня, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства оборони Максим Праута, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, за добу на Донбвсі зафіксували 17 обстрілів. На тих ділянках, де противник активно застосовував зброю, українська сторона відкривала вогонь 9 разів.

"На жаль, за добу на лінії зіткнення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На даний час їм надається необхідна допомога у військових мобільних госпіталях", - додав Праута.

 

Нагадаємо, раніше представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський розповів подробиці вибуху в дитячому садку в ОРЛО. Він також уточнив, що на сьогодні заклад працює в штатному режимі.

Відзначимо, за даними Державної прикордонної служби України, за минулу добу пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб.

 

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Теми: Новини ООС
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