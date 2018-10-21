Міноборони заявляє про двох поранених військових на Донбасі

Постраждалим військовим надають допомогу в мобільних госпіталях
За минулу добу, 20 жовтня, в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі поранення отримали двоє українських військових. Про це на брифінгу заявив представник Міністерства оборони Максим Праута, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, за добу на Донбвсі зафіксували 17 обстрілів. На тих ділянках, де противник активно застосовував зброю, українська сторона відкривала вогонь 9 разів.
"На жаль, за добу на лінії зіткнення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На даний час їм надається необхідна допомога у військових мобільних госпіталях", - додав Праута.
Нагадаємо, раніше представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський розповів подробиці вибуху в дитячому садку в ОРЛО. Він також уточнив, що на сьогодні заклад працює в штатному режимі.
Відзначимо, за даними Державної прикордонної служби України, за минулу добу пункти пропуску на Донбасі за добу перетнули понад 40 тис. осіб.