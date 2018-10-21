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У Денисової розповіли подробиці вибуху в дитячому садку в ОРЛО

Новини » Надзвичайні події    21.10.2018 - 13:11
Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)
Фото: Павло Лисянський (facebook.com/pavllis)

На сьогодні дитячий садок у селищі Донецький працює в штатному режимі

Вибух в дитячому саду в окупованому селищі Донецький Луганської області стався у результаті детонації невстановленого пристрою. Про це в коментарі РБК-Україна розповів представник уповноваженого Верховної ради з прав людини Людмили Денисової у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський.

За його словами, в результаті вибуху постраждала тільки співробітниця дитячого садка.

"Причиною, знову ж таки, за моєю інформацією, стало те, що детонував якийсь пристрій. Зараз дитячий садок працює в штатному режимі", - додав Лисянський.

Нагадаємо, вибух в дитячому саду стався 17 жовтня. За інформацією "міністерства з надзвичайних ситуацій ЛНР", в результаті вибуху постраждала завгосп. У жінки діагностували осколкове поранення правої повіки та травму пальця руки. Передбачається, що вибух прогримів в результаті детонації ручної гранати.

Відзначимо, 12 жовтня у Лисичанську частина ракети впала на подвір'ї школи, заняття в навчальному закладі призупиняли. Пізніше з'ясувалося, що цей елемент був осколком снаряда системи протиповітряної оборони ЗСУ. Військові пояснили це тим, що вони намагалися збити безпілотник противника.

 

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