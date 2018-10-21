ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Минобороны заявляет о двух раненых военных на Донбассе

Новости » Происшествия    21.10.2018 - 13:48
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Пострадавшим военным оказывают помощь в мобильных госпиталях

За минувшие сутки, 20 октября, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Максим Праута, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за сутки на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов. На тех участках, где противник активно применял оружие, украинская сторона открывала огонь 9 раз.

"К сожалению, за сутки на линии соприкосновения двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая помощь в военных мобильных госпиталях", - добавил Праута.

 

Напомним, ранее представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал подробности взрыва в детском саду в ОРЛО. Он также уточнил, что на сегодня заведение работает в штатном режиме.

Отметим, по данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек.

 

В Донецкой области задержали танкиста "ДНР"
Темы: Новости ООС
Новости Украины Донбассобстрелвоенные Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь