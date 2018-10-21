Минобороны заявляет о двух раненых военных на Донбассе

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Пострадавшим военным оказывают помощь в мобильных госпиталях

За минувшие сутки, 20 октября, в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге заявил представитель Министерства обороны Максим Праута, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, за сутки на Донбассе зафиксировали 17 обстрелов. На тех участках, где противник активно применял оружие, украинская сторона открывала огонь 9 раз.

"К сожалению, за сутки на линии соприкосновения двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. В настоящее время им оказывается необходимая помощь в военных мобильных госпиталях", - добавил Праута.

Напомним, ранее представитель уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский рассказал подробности взрыва в детском саду в ОРЛО. Он также уточнил, что на сегодня заведение работает в штатном режиме.

Отметим, по данным Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки пункты пропуска на Донбассе за сутки пересекли более 40 тыс. человек.