У Міноборони виявлено порушень на 600 млн гривень, - Рахункова палата

Порушення виявлені при купівлі житла для військових

Рахункова палата України виявила порушення законодавства у Міністерстві оборони на суму 600 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба Рахункової палати.

Так на засіданні Рахункової палати було затверджено звіт про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України. Аудитом встановлено, що за прийняття керівництвом Міноборони непослідовних і несистемних рішень понад 600 млн гривень бюджетних коштів використано непродуктивно, результативно і неекономно.

У звіті наголошується, що бюджетні кошти розподілялися між об'єктами власного будівництва (реконструкції) житла та придбанням житла на вторинному ринку та на умовах пайової участі:

Все аудитом ідентифіковано понад 600 млн грн непродуктивного, результативного і марнотратного використання бюджетних коштів на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців ЗСУ А це 50% використаних у 2016 - 2017 роках асигнувань.

З запланованих до здачі 2200 квартир фактично Міноборони отримало лише 1083. У той же час з держбюджету на оплату найму житла військовослужбовцям витрачено понад 670 млн гривень.

Нагадаємо, Кабмін пропонує врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом.