Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.22
Межбанк BID 26.19
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.54
Межбанк BID 30.51
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Минобороны выявлено нарушений на 600 млн гривен, - Счетная палата

НовостиОбщество    22.06.2018 - 16:55
Фото: иллюстративное фото (из открытых источников)
Фото: иллюстративное фото (из открытых источников)

Нарушения обнаружены при покупке жилья для военных

Счетная палата Украины обнаружила нарушения законодательства в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Так на заседании Счетной палаты был утвержден отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Аудитом установлено, что из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений более 600 млн гривен бюджетных средств использовано непродуктивно, нерезультативно и неэкономно.

В отчете отмечается, что бюджетные средства распределялись между объектами собственного строительства (реконструкции) жилья и приобретением жилья на вторичном рынке и на условиях долевого участия:

Всего аудитом идентифицировано более 600 млн грн непродуктивного, нерезультативного и расточительного использования бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ. А это 50% использованных в 2016 - 2017 годах ассигнований.

Из запланированных к сдаче 2200 квартир фактически Минобороны получило только 1083. В то же время из госбюджета на оплату найма жилья военнослужащим потрачено более 670 млн гривен.

Напомним, Кабмин предлагает урегулировать обеспечение военнослужащих-переселенцев жильем.

Ревизор от президента: чего ждать от Павла Жебривского на должности аудитора НАБУ Коррупционная схема в Минобороны: суд вернул Павловскому загранпаспорта
Теги публикации: Министерство обороны РФ, нарушения, аудит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь