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Кабмін пропонує врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом

НовиниПолітика    13.06.2018 - 12:05
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Кабмін ініціює зміни до законодавства про забезпечення військових житлом

Кабінет міністрів України пропонує врегулювати питання забезпечення військовослужбовців, які раніше проживали на окупованих територіях. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.

Зазначимо, на сьогодні законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених з військової служби, які прибули з тимчасово окупованих Криму і районів Донбасу. Зокрема, наявність у них права власності на житло на окупованих територіях обмежує їх у одержанні житла для постійного проживання за новим місцем служби або перебування на квартирному обліку, оскільки передача житлового приміщення на окупованій території, визначеному законодавством органу неможлива.

Змінами пропонується закріпити:

  • право на забезпечення житлом без урахування норми про надання житла або грошової компенсації один раз протягом усього часу проходження військової служби;
  • право на забезпечення житлом за новим місцем служби чи перебування (проживання) без врахування прав на користування наданими раніше приміщеннями;
  • право на забезпечення житловими приміщеннями з урахуванням попереднього часу перебування на квартирному обліку в порядку, який визначається Кабінетом міністрів України.

 

Фото: текст законопроекту

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці отримають понад 180 сучасних гуртожитків.

 

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Теги публікації: Кабінет Міністрів України, переселенцы, військові, жилье  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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