Кабмін пропонує врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом

Зазначимо, на сьогодні законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених з військової служби, які прибули з тимчасово окупованих Криму і районів Донбасу. Зокрема, наявність у них права власності на житло на окупованих територіях обмежує їх у одержанні житла для постійного проживання за новим місцем служби або перебування на квартирному обліку, оскільки передача житлового приміщення на окупованій території, визначеному законодавством органу неможлива.

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