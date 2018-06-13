Кабмін пропонує врегулювати забезпечення військовослужбовців-переселенців житлом

Кабмін ініціює зміни до законодавства про забезпечення військових житлом
Кабінет міністрів України пропонує врегулювати питання забезпечення військовослужбовців, які раніше проживали на окупованих територіях. Відповідний законопроект є в розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, на сьогодні законодавством не врегульовано питання забезпечення житлом та перебування на квартирному обліку деяких категорій військовослужбовців, внутрішньо переміщених осіб, звільнених з військової служби, які прибули з тимчасово окупованих Криму і районів Донбасу. Зокрема, наявність у них права власності на житло на окупованих територіях обмежує їх у одержанні житла для постійного проживання за новим місцем служби або перебування на квартирному обліку, оскільки передача житлового приміщення на окупованій території, визначеному законодавством органу неможлива.
Змінами пропонується закріпити:
Фото: текст законопроекту
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військовослужбовці отримають понад 180 сучасних гуртожитків.