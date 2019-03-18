У Міноборони США запросили майже 23 млрд доларів на військову розвідку

Фото: американські солдати (flickr.com The U. S. Army)

Які-небудь додаткові деталі про структуру бюджету військової розвідки США не розголошуються

Міністерство оборони США запросило близько 23 млрд доларів на фінансування програми функціонування органів військової розвідки в 2020 фінансовому році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-релізі Міноброни США.

У Пентагоні повідомили, що ця сума дозволить повною мірою здійснювати діяльність органів військової розвідки. Які-небудь додаткові деталі про структуру бюджету військової розвідки США не розголошуються у зв'язку з їх засекреченістю, підкреслили у відомстві

"Міністерство оборони просить на діяльність військової розвідки 22,95 млрд доларів на 2020 фінансовий рік. Ця сума призначена як для основної діяльності, так і для операцій за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір до 2020 року виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Кошти спрямують на підтримку Збройних сил і сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані США. У посольстві додали, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 пропонована сума збільшена на 50 млн доларів.