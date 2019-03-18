ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Міноборони США запросили майже 23 млрд доларів на військову розвідку

Новини » Політика    18.03.2019 - 21:48
У Міноборони США запросили майже 23 млрд доларів на військову розвідку
Фото: американські солдати (flickr.com The U. S. Army)

Які-небудь додаткові деталі про структуру бюджету військової розвідки США не розголошуються

Міністерство оборони США запросило близько 23 млрд доларів на фінансування програми функціонування органів військової розвідки в 2020 фінансовому році. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-релізі Міноброни США.

У Пентагоні повідомили, що ця сума дозволить повною мірою здійснювати діяльність органів військової розвідки. Які-небудь додаткові деталі про структуру бюджету військової розвідки США не розголошуються у зв'язку з їх засекреченістю, підкреслили у відомстві

"Міністерство оборони просить на діяльність військової розвідки 22,95 млрд доларів на 2020 фінансовий рік. Ця сума призначена як для основної діяльності, так і для операцій за кордоном", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки мають намір до 2020 року виділити Україні 250 млн доларів військової допомоги. Кошти спрямують на підтримку Збройних сил і сил безпеки України, а також для заміни будь-якого озброєння і товарів оборонного призначення, які вже були надані США. У посольстві додали, що в порівнянні з бюджетним запитом на 2019 пропонована сума збільшена на 50 млн доларів.

У Пентагоні заявили, що РФ може застосувати ядерну зброю США готуються випробувати крилату ракету
Новини України Пентагонбюджет
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся