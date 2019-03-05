США розглянуть поставки Україні озброєнь для ВМС, - НАТО

Фото: Кертіс Скапаротті (defense.gov)

НАТО зможе допомогти Україні відновити флот після атаки РФ у Керченській протоці

США будуть розглядати поставки Україні снайперської зброї і озброєнь для українських військово-морських сил. Про це заявив верховний головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапарротті на слуханнях у комітеті Сенату Конгресу США у справах збройних сил, повідомляє USnews.

Він зазначив, що Україна чудово впоралася з навчанням експлуатації протитанкових комплексів Javelin.

"Вони чудово з цим впоралися, але є інші системи: снайперська зброя, боєприпаси, і в світлі інциденту в Керченській протоці ми розглядаємо в майбутньому також (надання Україні, - ред.) морських систем", - сказав він.

За його словами, НАТО зможе допомогти Україні відновити флот після атаки РФ у Керченській протоці.

"Нам потрібно продовжувати підтримувати їх у тому, що стосується контрбатарейних систем Q36 і Q37. Вони також звернулися до нас за допомогою систем зв'язку", - уточнив він.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявляла, що Україна зацікавлена почати масштабну закупівлю високотехнологічного оборонного обладнання з США, в тому числі, додаткових комплексів летального зброї.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що США в ході переговорів про постачання зброї готують серйозне посилення оборонних можливостей та Збройних сил України.