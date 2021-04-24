Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню

На Донбасі Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню. В ОБСЄ зазначають, що зафіксували там численні постріли та вибухи.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 23 квітня.

Найбільше порушень Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували 488 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 416 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька на території, непідконтрольній уряду. Напруженою була ситуація і на заході від Горлівки і на південному сході від н.п. Залізне (колишнє Артемове).

У Луганській області спостерігачі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню - це вибухи невизначеного походження. Вони відбулися в районах на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.