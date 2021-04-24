ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню

Новость на русском → Україна, Субота 24 квітня 2021 03:43
Загострення на Донбасі: ОБСЄ зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню Фото: в ОБСЄ повідомили про порушення на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Наталья Скороход

На Донбасі Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі зафіксувала 494 порушення режиму припинення вогню. В ОБСЄ зазначають, що зафіксували там численні постріли та вибухи.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ за 23 квітня.

Найбільше порушень Місія ОБСЄ зафіксувала в Донецькій області. Там спостерігачі нарахували 488 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 416 вибухів.

Більшість порушень режиму припинення вогню сталися на північному заході від окупованого Донецька на території, непідконтрольній уряду. Напруженою була ситуація і на заході від Горлівки і на південному сході від н.п. Залізне (колишнє Артемове).

У Луганській області спостерігачі зафіксували 6 порушень режиму припинення вогню - це вибухи невизначеного походження. Вони відбулися в районах на північному заході від ділянки розведення в районі Золотого.

Нагадаємо, на Донбасі ОБСЄ фіксує зростання кількості жертв серед цивільного населення. Про це розповів голова Яшар Халіт Чевік.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі збільшуються провокації окупантів по відношенню до українських військових. Бойовики домагаються ескалації конфлікту.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Донбас
NEWS
Наступна партія Pfizer прибуде в Україну після 17 травня, - Ляшко
Наступна партія Pfizer прибуде в Україну після 17 травня, - Ляшко
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей