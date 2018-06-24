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Інтерв'ю

В Міноборони повідомляють про провокації бойовиків біля Кримського на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    24.06.2018 - 13:52
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових від початку цієї доби немає

З початку доби, 24 червня, проросійські бойовики намагалися спровокувати військових Збройних сил України на відкриття вогню у відповідь біля Кримського (Луганська область). Про це повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута під час брифінгу, йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

"Впродовж ночі на Донецькому напрямку російські найманці один раз відкривали вогонь по наших захисниках з РПГ та стрілецької зброї в районі населеного пункту Гнутове, а вже під ранок протягом майже півгодини противник намагався спровокувати підрозділи Об’єднаних сил на відповідь, ведучи по наших позиціях поблизу Кримського вогонь з БМП, гранатометів та стрілецької зброї, також випустивши три міни калібром 82-міліметри", - зазначив представник оборонного відомства.

За його даними, втрат серед українських військових від початку цієї доби немає.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 23 червня, проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових, які знаходяться в районі проведення операції Об’єднаних сил.

КПВВ на Донбасі за добу перетнули 39,2 тис. осіб Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, - ООС
Теги публікації: Луганськ, бойовики, Донбас, Крим, провокации, Министерство обороны РФ  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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