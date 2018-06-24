Бойовики 25 разів обстріляли позиції українських військових, - ООС

5 українських військових отримали поранення

Упродовж минулої доби, 23 червня, проросійські бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціям українських військових, які знаходяться в районі проведення операції Об’єднаних сил (ООС). Десять разів ворог застосовував артилерію та міномети, йдеться у повідомленні прес-центру ООС на сторінці у Facebook.

Як зазначається, переважна більшість бойових дій проходила із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів. У першій половині доби ворог активно застосовував ствольну артилерію та міномети, а ввечері на деяких ділянках лінії зіткнення - БМП.

"Бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське, Кримське, Світлодарськ та Золоте, що на Луганщині. Не припинялися бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Кам’янки, Пісків та Авдіївки. Найбільш активні бойові дії упродовж доби точилися на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль, Широкіне та Водяне", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у темну пору доби ворог збільшив кількість обстрілів з артилерії великого калібру, забороненого Мінськими домовленостями, 5 наших захисників отримали поранення. Всі вони госпіталізовані і їм надається кваліфікована медична допомога.

"За даними розвідки, трьох окупантів було знищено та ще чотирьох поранено. Ворог також втратив одну одиницю автомобільного транспорту", - зазначають в прес-центрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (ОБСЄ) зафіксували 115 вибухів на Донбасі.