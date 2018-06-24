В Минобороны сообщают о провокациях боевиков возле Крымского на Донбассе

Потерь среди украинских военных с начала суток нет

С начала суток, 24 июня, пророссийские боевики пытались спровоцировать военных Вооруженных сил Украины на открытие огня в ответ возле Крымского (Луганская область). Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Максим Праута во время брифинга, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны.

"ВТечение ночи на Донецком направлении российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутовое, а уже под утро в течение почти получаса противник пытался спровоцировать подразделения Объединенных сил на ответ, ведя по нашим позициям вблизи Крымского огонь из БМП, гранатометов и стрелкового оружия, также выпустив три мины калибром 82-миллиметра", - отметил представитель оборонного ведомства

По его данным, потерь среди украинских военных с начала суток нет.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 июня, пророссийские боевики 25 раз открывали огонь по позициям украинских военных, которые находятся в районе проведения операции Объединенных сил.