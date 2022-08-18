Міноборони Росії "анонсувало" теракт на ЗАЕС на тлі візиту генсека ООН в Україну
Міністерство оборони РФ заявило, що Україна нібито готує "резонансну провокацію" на Запорізькій АЕС на тлі візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша. У Росії кажуть, що "теракт" запланований на п'ятницю, 19 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника Міноборони РФ Ігоря Конашенкова.
"19 серпня київський режим готує резонансну провокацію на Запорізькій АЕС в період відвідування України генсеком ООН Антоніу Гутеррешем, в результаті якої РФ буде звинувачена в створенні техногенної катастрофи на даній електростанції", - заявив він.
Конашенков переконаний, що артилерія Збройних сил України нібито планує завдати ударів по території ЗАЕС з вогневих позицій, що знаходяться в Нікополі. При цьому підрозділи 704-го полку військ РХБЗ ЗСУ нібито готуються зосередитися в районі ЗАЕС, щоб "бути готовими до фіксації факту аварії на Запорізькій АЕС, а також проведення комплексу заходів з демонстрації нібито ліквідації її наслідків".
Разом з тим представник Міноборони РФ заявив, що російські важкі озброєння нібито не знаходяться ні на території ЗАЕС, ні в прилеглих до неї районах.
Нагадаємо, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.
При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місія МАГАТЕ повинна дістатися на ЗАЕС тільки через підконтрольну Україні територію.