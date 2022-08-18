Минобороны России "анонсировало" теракт на ЗАЭС на фоне визита генсека ООН в Украину
Министерство обороны РФ заявило, что Украина якобы готовит "резонансную провокацию" на Запорожской АЭС на фоне визита генсека ООН Антониу Гутерреша. В России говорят, что "теракт" запланирован на пятницу, 19 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.
"19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС в период посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутеррешем, в результате которой РФ будет обвинена в создании техногенной катастрофы на данной электростанции", - заявил он.
Конашенков убежден, что артиллерия Вооруженных сил Украины якобы планирует нанести удары по территории ЗАЭС с огневых позиций, находящихся в Никополе. При этом подразделения 704-го полка войск РХБЗ ВСУ якобы готовятся сосредоточиться в районе ЗАЭС, чтобы "быть готовыми к фиксации факта аварии на Запорожской АЭС, а также проведению комплекса мероприятий по демонстрации якобы ликвидации ее последствий".
В то же время представитель Минобороны РФ заявил, что российские тяжелые вооружения якобы не находятся ни на территории ЗАЭС, ни в прилегающих к ней районах.
Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.
При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию.