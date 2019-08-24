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Росія провела навчання з використанням ракет і атомних підводних човнів

Новини » Суспільство    24.08.2019 - 09:31
Росія провела навчання з використанням ракет і атомних підводних човнів
Фото (youtube.com / Міноборони Росії)

Два підводні човни РФ вистрілили балістичними ракетами з військових полігонів

Росія провела бойову підготовку в рамках якої атомні підводні човни РФ проекту 667БДРМ "Тула" та проекту 955 "Юрій Долгорукий" вистрілили балістичними ракетами по полігону Кура на Камчатці і Чижа в Архангельській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

Ракети були запущені з району полюса в Північному Льодовитому океані і з акваторії Баренцевого моря.

"24 серпня у відповідності з планом бойової підготовки успішно виконані пуски балістичних ракет морського базування "Синява" з ракетного підводного човна стратегічного призначення "Тула" і "Булава" з ракетного підводного човна стратегічного призначення "Юрій Долгорукий", - сказали у відомстві.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що президент Росії Володимир Путін доручив проаналізувати рівень загрози у зв'язку з випробуванням Сполученими Штатами Америки нової модифікації крилатої ракети і прийняти заходи по підготовці симетричної відповіді.

Раніше США випробували першу крилату ракету наземного базування з досяжності понад 500 км, яка була заборонена ракетним договором. Так, випробування ракети з неядерної боєголовкою сталося в штаті Каліфорнія 18 серпня.

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