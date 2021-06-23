Міноборони РФ показало відео з місця інциденту з кораблем Великобританії

Міноборони Росії опублікувало два відео британський есмінець HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Кадри з місця інциденту зняті з безпілотника і літака Су-24М.
Про це повідомило російське видання "Інтерфакс".
На першому відео, знятому з безпілотника, Показані маневри російського корабля. Видно, як він заходить до британського есмінця з лівого борту.
На другому ролику, знятому з кабіни Су-24М, можна побачити, як російський літак пролітає поруч з британським есмінцем.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.
Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.
У Міноборони Великобританії заявили, що есмінець рухався по міжнародно визнаному коридору. Корабель Королівських ВМС прямував з Одеси до Грузії.