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Міноборони РФ показало відео з місця інциденту з кораблем Великобританії

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міноборони Росії опублікувало два відео британський есмінець HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Кадри з місця інциденту зняті з безпілотника і літака Су-24М.

Про це повідомило російське видання "Інтерфакс".

На першому відео, знятому з безпілотника, Показані маневри російського корабля. Видно, як він заходить до британського есмінця з лівого борту.

На другому ролику, знятому з кабіни Су-24М, можна побачити, як російський літак пролітає поруч з британським есмінцем.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, поблизу Криму окупанти відкрили попереджувальний вогонь по есмінцю Defender Королівського флоту Британії. Росія звинуватила британський корабель у нібито порушенні територіальних вод.

Пізніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що інцидент доводить, що РФ поводиться агресивно і провокаційно в чорному і Азовському морях, про що постійно заявляє Україна.

У Міноборони Великобританії заявили, що есмінець рухався по міжнародно визнаному коридору. Корабель Королівських ВМС прямував з Одеси до Грузії.

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