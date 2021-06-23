Міноборони РФ показало відео з місця інциденту з кораблем Великобританії

Міноборони Росії опублікувало два відео британський есмінець HMS Defender поблизу узбережжя окупованого Криму. Кадри з місця інциденту зняті з безпілотника і літака Су-24М.

Про це повідомило російське видання "Інтерфакс" .

На першому відео, знятому з безпілотника, Показані маневри російського корабля. Видно, як він заходить до британського есмінця з лівого борту.

На другому ролику, знятому з кабіни Су-24М, можна побачити, як російський літак пролітає поруч з британським есмінцем.