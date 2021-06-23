UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании

Автор: Дмитрий Кузнецов

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Об этом сообщило российское издание "Интерфакс".

На первом видео, снятом с беспилотника, показаны маневры российского корабля. Видно, как он заходит к британскому эсминцу с левого борта.

На втором ролике, снятом из кабины Су-24М, можно увидеть, как российский самолет пролетает рядом с британским эсминцем.

Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.

В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец двигался по международно признанному коридору. Корабль Королевских ВМС направлялся из Одессы в Грузию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВеликобритания