Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.

Об этом сообщило российское издание "Интерфакс" .

На первом видео, снятом с беспилотника, показаны маневры российского корабля. Видно, как он заходит к британскому эсминцу с левого борта.

На втором ролике, снятом из кабины Су-24М, можно увидеть, как российский самолет пролетает рядом с британским эсминцем.