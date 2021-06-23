Минобороны РФ показало видео с места инцидента с кораблем Великобритании

Минобороны России опубликовало два видео обстрела британского эсминца HMS Defender вблизи побережья оккупированного Крыма. Кадры с места инцидента сняты с беспилотника и самолета Су-24М.
Об этом сообщило российское издание "Интерфакс".
На первом видео, снятом с беспилотника, показаны маневры российского корабля. Видно, как он заходит к британскому эсминцу с левого борта.
На втором ролике, снятом из кабины Су-24М, можно увидеть, как российский самолет пролетает рядом с британским эсминцем.
Напомним, сегодня, 23 июня, вблизи Крыма оккупанты открыли предупредительный огонь по эсминцу Defender Королевского флота Британии. Россия обвинила британский корабль в якобы нарушении территориальных вод.
Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что инцидент доказывает, что РФ ведет себя агрессивно и провокационно в Черном и Азовском морях, о чем постоянно заявляет Украина.
В Минобороны Великобритании заявили, что эсминец двигался по международно признанному коридору. Корабль Королевских ВМС направлялся из Одессы в Грузию.