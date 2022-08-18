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Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва

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Миколаїв, Четвер 18 серпня 2022 15:49
Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва Фото: Міноборони РФ "знайшло" військових в дитсадку Миколаєва (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

На офіційних сторінках Міноборони РФ з’явилась інформація, буцімто в дитячому садку №117 Миколаєва знаходяться військові ЗСУ. Насправді - це фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"Так зване міністерство оборони Росії пише на своїх офіційних сторінках, що в нашому дитячому садку №117 розміщені військові, що там є позиції артилерії та склади боєприпасів, - розповів він. - Це означає, що російські терористи збираються обстріляти цей дитячий садок. Це їхня звична тактика".

За словами Сєнкевича, насправді ніяких військових в дитсадочку немає.

"Сьогодні зранку ми зняли відео, у якому чітко видно, що нічого подібного тут немає. Що цей садок порожній. Раніше, у березні-квітні, тут тимчасово проживали біженці, але вони виїхали", - додав міський голова.

Як повідомлялося, раніше Міністерство оборони РФ заявило про військову техніку та особовий склад "націоналістичних формувань", нібито розміщених у школах Дніпра.

Нагадаємо, метою ракетних ударів російських військ по мирних містах України є бажання ворога забезпечити собі "уявні перемоги". Також окупанти хочуть посіяти паніку серед населення та спровокувати внутрішню напругу в нашій країні.

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