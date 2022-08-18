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Минобороны РФ "нашло" военных в детсаду Николаева

Новина українською →
Николаев, Четверг 18 августа 2022 15:49
Минобороны РФ "нашло" военных в детсаду Николаева Фото: Минобороны РФ "нашло" военных в детсаду Николаева (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На официальных страницах Минобороны РФ появилась информация, что в детском саду №117 Николаева находятся военные ВСУ. На самом деле - это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Так называемое министерство обороны России пишет на своих официальных страницах, что в нашем детском саду №117 размещены военные, что там есть позиции артиллерии и склады боеприпасов, - рассказал он. - Это значит, что российские террористы собираются обстрелять этот детский сад. Это их обычная тактика".

По словам Сенкевича, на самом деле никаких военных в детском саду нет.

"Сегодня утром мы сняли видео, в котором ясно видно, что ничего подобного здесь нет. Что этот сад пуст. Ранее, в марте-апреле, здесь временно проживали беженцы, но они выехали", - добавил городской голова.

Как сообщалось, ранее Министерство обороны РФ заявило о военной технике и личном составе "националистических формирований", якобы размещенных в школах Днепра.

Напомним, целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

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