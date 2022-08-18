Минобороны РФ "нашло" военных в детсаду Николаева

На официальных страницах Минобороны РФ появилась информация, что в детском саду №117 Николаева находятся военные ВСУ. На самом деле - это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Так называемое министерство обороны России пишет на своих официальных страницах, что в нашем детском саду №117 размещены военные, что там есть позиции артиллерии и склады боеприпасов, - рассказал он. - Это значит, что российские террористы собираются обстрелять этот детский сад. Это их обычная тактика".

По словам Сенкевича, на самом деле никаких военных в детском саду нет.

"Сегодня утром мы сняли видео, в котором ясно видно, что ничего подобного здесь нет. Что этот сад пуст. Ранее, в марте-апреле, здесь временно проживали беженцы, но они выехали", - добавил городской голова.