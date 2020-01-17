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На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     17.01.2020 - 18:07
На Донбасі бойовики чотири рази порушили режим "тиші"
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

В результаті обстрілу ні один український військовий не постраждав

У п'ятницю, 17 січня, у районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Як повідомляється, бойовики обстріляли українські позиції з заборонених мінськими угодами міномета калібру 120 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано два обстрілу, а саме поблизу населеного пункту Красногорівка і поруч з Широкине.

Також в районі відповідальності угруповання "Північ" були зафіксовані обстріли з мінометів поблизу населеного пункту Оріхове.

"Сьогодні, 17 січня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 16 січня, збройні формування Російської Федерації посилили снайперську активність. В результаті один український військовий загинув.

Крім того, 16 січня відбулося перше у 2020 році засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську. Представники України запропонували чотири нові ділянки для розведення сил на Донбасі. Зокрема, українська сторона наполягає на розведенні в районі залізничного мосту в Станиці Луганській, поблизу Авдіївки, Новоселиці Другій і в районі пункту пропуску "Гнутове".

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