В Міноборони розповіли про службове розслідування щодо звільнення військовослужбовців

Виявили винних у тому, що військові не отримали документи

Штабом АТО було проведено спеціальне службове розслідування стосовно порушень, які були допущені під час звільнення групи військовослужбовців у червні 2016 року. Про це у коментарі РБК-Україна повідомив прес-офіцер сил спеціальних операцій Олексій Нікіфоров.

За його словами, конфліктна ситуація склалась після звільнення 12 військовослужбовців. Бійці заявили про те, що їм не видали довідку про службу в АТО та не виплатили кошти за службу

"Близько 12 військовослужбовців проходили службу у військово-морських силах України. Вони проходили військову службу - хтось з серпня 2015-го року, хтось з грудня 2015-го. В ООС вони проходили службу буквально місяць. У травні 2016 року їхній командир висловив прохання перевести їх у іншу частину Збройних сил України Сухопутних військ. Впродовж двох днів видали наказ про переведення до іншої військової частини. Водночас було видано другий наказ - про виключення їх з військової частини, в якій вони служили до цього. Після цього виник конфлікт в тому, що вони заявили про мало виплачених грошей", - розповів Нікіфоров.

За його словами, група військовослужбовців відмовилась переходити до іншої військової частини також через те, що їм не надали довідки про проходження служби.

"Вони мали прийти та стати на облік. А потім в адміністративному порядку вирішувати питання про довідки та невиплачені гроші. Але військовослужбовці не стали отримувати документи про переведення до іншої частини. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтями "непокора" та "залишення військової частини", адже вони не з’явились. Кримінальні провадження закрили, адже вже не було наказу, який вони мали виконувати. Після цього вони почали організовувати акції під Міноборони", - додав прес-офіцер.

Водночас у Міноборони провели службове розслідування через те, що службовці не отримали довідок про участь у бойових діях.

"Було проведено службове розслідування. На підставі розслідування в штабі АТО поновили документи (бійцям, - ред.). Виявили винних у тому, що вони не отримали якихось документів. Проблема полягала в тому, що в АТО не оформлювали документи (військових, - ред.) належно. Це все було виправлено. Були складені довідки, що вони проходили службу в АТО. Поновили документи і видали їм посвідчення учасників бойових дій. На підставі цього їм були виплачені кошти, які їм передбачались. В них ще були претензії щодо того, що вони, наприклад ходили у сіру зону, за білу лінію. Це виплачується за успішне виконання завдання. Але документів чи звітів, які це підтверджують - немає. Тому і підстав для виплат немає", - додав прес-офіцер.

Він також додав, що зазначена група військовослужбовців подавала позови до суду для відновлення грошових виплат, втім всі позови були незадовільнені.

"Вони всі судились, десь були часткові позови, десь - ні. Але всі питання були вирішені. Кожен з них судився окремо, але вони, здається всі суди програли. Але ж є кілька військовослужбовців, які намагаються таким чином (акціями протесту, - ред.) вплинути на рішення судів. Наразі стоїть питання лише щодо сьогоднішньої події. Зараз є суд тільки з Сергієм Ульяновим, 14-го серпня суд", - уточнив речник.

Нагадаємо, сьогодні, 26 липня, колишній військовий Сергій Ульянов підпалив себе біля будівлі Міноборони в Києві. Таким способом чоловік вирішив вплинути на суд.