В Минобороны рассказали о служебном расследовании относительно увольнения военнослужащих

Обнаружили виновных в том, что военные не получили документы

Штабом АТО было проведено специальное служебное расследование относительно нарушений, которые были допущены во время увольнения группы военнослужащих в июне 2016 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил пресс-офицер сил специальных операций Алексей Никифоров.

По его словам, конфликтная ситуация сложилась после увольнения 12 военнослужащих. Бойцы заявили о том, что им не выдали справку о службе в АТО и не выплатили денежные средства за службу.

"Около 12 военнослужащих проходили службу в военно-морских силах Украины. Они проходили военную службу - кто-то с августа 2015-го года, кто-с декабря 2015-го. В ООС они проходили службу буквально месяц. В мае 2016 года их командир высказал просьбу перевести их в другую часть Вооруженных сил Украины и Сухопутных войск. В течение двух дней издали приказ о переводе в другую воинскую часть. Одновременно был издан второй приказ - об исключении их из воинской части, в которой они служили до этого. После этого возник конфликт в том, что они заявили о недостаточной сумме выплаченных денег", - рассказал Никифоров.

По его словам, группа военнослужащих отказалась переходить в другую воинскую часть также из-за того, что им не предоставили справки о прохождении службы.

"Они должны прийти и стать на учет. А потом в административном порядке решать вопрос о справках и невыплаченных деньгах. Но военнослужащие не стали получать документы о переводе в другую часть. По данному факту возбуждено уголовное производство по статьям "неповиновение" и "оставление воинской части", ведь они не явились. Уголовные производства закрыли, ведь уже не было приказа, который они должны выполнять. После этого они начали организовывать акции под Минобороны", - добавил пресс-офицер.

В то же время в Минобороны провели служебное расследование в связи с тем, что служащие не получили справок об участии в боевых действиях.

"Было проведено служебное расследование. На основании расследования в штабе АТО восстановили документы (бойцам, - ред.). Обнаружили виновных в том, что они не получили какие-то документы. Проблема заключалась в том, что в АТО не оформляли документы (военных, - ред.) надлежащим образом. Это все было исправлено. Были составлены справки, что они проходили службу в АТО. Восстановили документы и выдали им удостоверения участников боевых действий. На основании этого им были выплачены средства, которые им предусматривались. У них еще были претензии относительно того, что они, например, ходили в серую зону, за белую линию. Это выплачивается за успешное выполнение задания. Но документов или отчетов, подтверждающих это - нет. Поэтому и оснований для выплат нет", - добавил пресс-офицер.

Он также добавил, что указанная группа военнослужащих подавала иски в суд для возобновления денежных выплат, однако все иски были неудовлетворены.

"Они все судились, где-то были частичные иски, где-то - нет. Но все вопросы были решены. Каждый из них судился отдельно, но они, кажется все суды проиграли. Но есть несколько военнослужащих, которые пытаются таким образом (акциями протеста, - ред.) повлиять на решения судов. Сейчас стоит вопрос только относительно сегодняшнего события. Сейчас суд только с Сергеем Ульяновым, 14-го августа суд", - уточнил спикер.

Напомним, сегодня, 26 июля, бывший военный Сергей Ульянов поджег себя возле здания Минобороны в Киеве. Таким способом мужчина решил повлиять на суд.