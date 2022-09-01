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У Міноборони розповіли про ситуацію на півдні

Фото: українські підрозділи ведуть позиційні бої на півдні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На південному напрямку українські підрозділи ведуть позиційні бої і закріплюються на територіях.

Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми продовжуємо знищувати запаси ворога, продовжуємо тримати під контролем транспортні шляхи, по яких вони намагаються підтягувати резерви. Ми продовжуємо знищувати їх командні пункти і місця зосередження особового складу і техніки, все, що стосується зменшення сил і потужностей ворога", - розповіла вона.

Нагадаємо, 29 серпня українські захисники розпочали бої за Херсон. Росіяни залишили свої позиції на першій лінії оборони.

Пізніше CNN повідомило про те, що українські захисники відбили з-під російської окупації 4 села в Херсонській області. Однак військові не підтверджують і не спростовують цю інформацію.

Крім того, Росія перекидає колони техніки з Криму в Херсонську область.

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