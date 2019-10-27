Бойовики на Донбасі обстріляли безпілотник ОБСЄ

Ілюстративне фото (OSCE/Evgeniy Maloletka)

Бойовики обстріляли безпілотник в районі Петрівського

Незаконні збройні формування Російської Федерації у суботу, 26 жовтня, обстріляли безпілотник місії ОБСЄ в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

За даними відомства, вчора російсько-окупаційні сили зі стрілецької зброї обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в районі населеного пункту Петрівське. Через загрозу втрати безпілотник було посаджено, він не зазнав пошкоджень.

У відомстві зазначили, що бойовики регулярно відкривають вогонь по безпілотникам СММ ОБСЄ та всіляко протидіють роботі таких апаратів засобами радіоелектронної боротьби. При цьому російські найманці звинувачують в перешкоджанні роботі ОБСЄ українських військових.

"Українські військові, дотримуючись чинного законодавства та міжнародних зобов'язань успішно виконують завдання зі стримування російської агресії і готові діяти при будь-якому варіанті змін обстановки", - наголосили в штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 26 жовтня, російсько-окупаційні сили понад 20 разів відкривали вогонь по підрозділам Об'єднаних сил на Донбасі. При цьому окупанти застосовували заборонені міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.