Бойовики з мінометів обстріляли Новолуганське

Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

Найманці застосували міномети 82-го калібру

Російсько-окупаційні сили в супереч мінським домовленостям у неділю, 27 жовтня, здійснили мінометний обстріл українських позицій в районі Новолуганського на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними відомства, бойовики з мінометів калібру 82 мм, які заборонені мінськими угодами, обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил в районі населеного пункту Новолуганське. В результаті ворожого обстрілу жоден український військовий не постраждав.

Крім того, у суботу, 26 жовтня, російські найманці з мінометів 120-го та 82-го калібру обстрілювали позиції українських військових в поблизу населених пунктів Новолуганське, Зайцеве, Північне, Луганське та Новгородське. Загалом окупанти випустили 20 мін.

"Така системна цинічна поведінка свідчить про зацікавленість окупантів в подальшому загостренні конфлікту", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в районі населеного пункту Петрівське під обстріл бойовиків потрапив безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Окупанти обстріляли безпілотник спостерігачів зі стрілецької зброї.