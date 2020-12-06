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Міноборони: ракетні комплекси "Нептун" розмістять у південних областях України

Автор: Артур Родивилов

Міністерство оборони України зацікавлене у прийнятті на озброєння ракетного комплексу "Нептун", знайдено необхідні кошти, формується замовлення. Дивізіони, збройні ракетним комплексом, розмістять у південних областях країни.

Про це повідомив міністр оборони України Андрій Таран, передає "Урядовий кур'єр".

Міністр підкреслив, що необхідні кошти для закупівлі вже є.

"Відбулися всі передбачені процедури. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання за кількістю та строкам їхнього постачання", - повідомив Таран.

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За словами Тарана, наступним етапом має стати створення корабельного варіанту комплексу "Нептун".

"Ракетний комплекс стане потужним інструментом стримування агресивних дій ворога на морі. Дивізіони, озброєні цим комплексом, розмістять у південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів", - підкреслив міністр оборони.

Раніше Міністерство оборони заявило, що планує до кінця 2020 року закупити ракетні комплекси "Нептун".

Нагадаємо, 23 серпня Таран підписав наказ про взяття на озброєння Збройних сил України нового ракетного комплексу "Нептун".

Також РБК-Україна писало, що українська РК "Нептун" може піти на експорт.

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