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Минобороны: ракетные комплексы "Нептун" разместят в южных областях Украины

Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны Украины заинтересовано в принятии на вооружение ракетного комплекса "Нептун", найдены необходимые средства, формируется заказ. Дивизионы, вооруженные ракетным комплексом, разместят в южных областях страны.

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Таран, передает "Урядовый курьер".

Министр подчеркнул, что необходимые средства для закупки уже есть.

"Состоялись все предусмотренные процедуры. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам их поставки", - сообщил Таран.

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По словам Тарана, следующим этапом должно стать создание корабельного варианта комплекса "Нептун".

"Ракетный комплекс станет мощным инструментом сдерживания агрессивных действий врага на море. Дивизионы, вооруженные этим комплексом, разместят в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей", - подчеркнул министр обороны.

Ранее Министерство обороны заявило, что планирует до конца 2020 года закупить ракетные комплексы "Нептун".

Напомним, 23 августа Таран подписал приказ о взятии на вооружение Вооруженных сил Украины нового ракетного комплекса "Нептун".

Также РБК-Украина писало, что украинский РК "Нептун" может пойти на экспорт.

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