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На озброєнні української армії з'явився ракетний комплекс "Нептун"

Україна, Неділя 23 серпня 2020 16:31
На озброєнні української армії з'явився ракетний комплекс "Нептун"
Фото: ракетний комплекс "Нептун" (ДК "Укроборонпром")
Автор: Дмитро Левицький

Відповідний наказ підписав міністр оборони

Міністр оборони України Андрій Таран у неділю, 23 серпня, підписав наказ про взяття нового ракетного комплексу на озброєння Збройних сил України. Так, на озброєння української армії взяли береговий ракетний комплекс 360МЦ "Нептун".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У документі також визначено основні тактико-технічні характеристики ракетного комплексу, а також технічні умови та загальні вимоги до нього.

Зазначимо, ракетний комплекс 360 МЦ "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах та будь-який час доби та року.

Нагадаємо, на початку квітня відбулися бойові випробування ракетного комплексу "Нептун"; під час випробувань ракети успішно уразили надводні цілі на відстані близько 100 кілометрів.

Крім того, Міноборони планувало закупити для Збройних сил України ракетних комплексів на понад 2,4 млрд гривень; на фінансування ракетної програми цього року виділили на 300 млн гривень більше, ніж у минулому.

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