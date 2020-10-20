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Міноборони закупить ракетні комплекси "Нептун" до кінця року

Київ, Вівторок 20 жовтня 2020 13:42
Міноборони закупить ракетні комплекси "Нептун" до кінця року
Фото: ракетний комплекс "Нептун" (mil.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Міністерство оборони планує до кінця 2020 року закупити ракетні комплекси "Нептун". Для цього буде здійснено перерозподіл коштів в рамках державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Як зазначив міністр оборони Андрій Таран, спочатку в 2020 році не було передбачено виділення коштів на закупівлю РК "Нептун".

"Повинні були відбутися всі передбачені процедури. Тепер комплекс може замовлятися і закуповуватися як серійний зразок. Найближчим часом сформуємо офіційне замовлення, завдання за кількістю та строків їх поставки. Необхідні кошти для закупівлі в наявності", - сказав Таран.

Міністр зазначив, що цей ракетний комплекс добре зарекомендував себе під час державних випробувань.

"Він стане потужним інструментом стримування агресивних дій противника на море. Дивізіони, озброєні цим комплексом, будуть розміщені в південних областях України, які мають вихід до узбережжя Чорного і Азовського морів", - додав Таран.

Нагадаємо, 23 серпня Таран підписав наказ про взяття на озброєння Збройних сил України нового ракетного комплексу "Нептун".

Також РБК-Україна писало, що українська РК "Нептун" може піти на експорт.

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Новини України Суспільство Министерство обороны РФракетаАндрей Таран

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