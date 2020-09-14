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Український ракетний комплекс "Нептун" може піти на експорт

Київ, Понеділок 14 вересня 2020 10:48
Український ракетний комплекс "Нептун" може піти на експорт
Фото: ракетний комплекс "Нептун" (rnbo.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

Україна може поставити на серійне виробництво і експортувати вітчизняний ракетний комплекс "Нептун". Цей ракетний комплекс є одним з пріоритетних видів озброєння для експорту для України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна, заявив глава комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич.

"Серійно ми вже можемо його виробляти, треба тільки узгодити, скільки нам необхідно "Нептунів" для ЗСУ. Це дуже гарна наша одиниця експортного озброєння, яку можна вигідно продати як для держави, так і для підприємства-виробника "Луч", - сказав Завітневич.

Він додав, що даний комплекс буде ефективним засобом стримування російської агресії на морі.

Раніше РБК-Україна писало, що РК "Нептун" буде поставлений на бойове чергування в ЗСУ в 2021 році.

До цього в кінці серпня міністр оборони Андрій Таран підписав указ про взяття ракетного комплексу на озброєння ЗСУ.

Ракетний комплекс "Нептун" призначений для ураження кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет, десантних, танкодесантных кораблів і транспортів в будь-яких метеорологічних умовах і в будь-який час доби і року.

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